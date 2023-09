Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) sədrinin birinci müavini, sabiq baş nazir Binəli Yıldırım 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə “X”də yazıb.

“Bu gün Qarabağ və işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarının azad olunması ilə nəticələnən 44 günlük Vətən müharibəsinin başladığı gündür. Bu şanlı mübarizənin ildönümü - Anım Günündə bütün şəhidlərimizi rəhmətlə anıram”, - paylaşımda bildirilib.

