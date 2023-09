Səhra hospitalı qurmaq üçün FHN-in 53 avtomobili Xocalıya yola düşdü

Azərbaycanın Xocalı şəhəri yaxınlığında səhra hospitalının qurulması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) 53 avtomobili və heyəti Xocalıya yola düşüb.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, FHN avtomobilləri və şəxsi heyəti zəruri avadanlıqlarla Ağdam yolu ilə Xocalıya doğru hərəkət edib.

Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin yaxınlığında sentyabrın 25-də yanacaqdoldurma məntəqəsində baş vermiş yanğın hadisəsi ilə əlaqədar ərazidə axtarış-xilasetmə və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi məqsədilə FHN-in 10 ədəd xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitəsi 50 nəfərdən ibarət heyətlə Xankəndi şəhərinə yola düşüb.

