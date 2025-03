İlon Maskın "Starlink"i Azərbaycanda - QİYMƏTLƏR

Azərbaycanda “Starlink” qlobal peyk rabitə sisteminin xidmətləri rəsmən istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə peyk şəbəkəsinin “X” sosial media hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, “Starlink”in yüksək sürətli və aşağı gecikməli internet xidməti artıq Azərbaycanda mövcuddur.

Qeyd edək ki, azərbaycanlı istifadəçilər "Starlink" xidmətindən yararlanmaq üçün ilk növbədə 670 manata "Starlink Standart Kit" əldə etməlidir. Daha sonra 50 manat çatdırılma ödənişi və 100 manat aylıq abunəlik haqqı ödənilməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.