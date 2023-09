Təhsil İnstitutuna yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Elnur Əliyev təyin edilib.

Qeyd edək ki, Elnur Əliyev bu təyinata qədər Elm və Təhsil Nazirliyinin Ümumi və məktəbəqədər təhsilin təşkili və idarə olunması şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

