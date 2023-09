Türkiyə prezidentliyinə keçmiş namizəd Sinan Oğan 27 sentyabr Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyasətçi bu barədə X-də paylaşım edib.

"27 sentyabr 2020. Sən çağırsan, gələrəm mən. Sən yaşa, Azərbaycan", - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.