Millət vəkili Qənirə Paşayevanın müalicəsi davam etdirilir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Trend-ə millət vəkilinin yaxınları deyib.

Qeyd edilib ki, Q.Paşayevanın vəziyyəti orta stabil olaraq qalır.

Qeyd edək ki, millət vəkili Qənirə Paşayeva bazar günü komaya düşüb. Q.Paşayeva Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda orada müalicəsi davam etdirilir. Deputatın dərmandan komaya düşdüyü bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.