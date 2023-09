30 il əvvəl Füzuli rayonu ərazisində itkin düşən şəhid Əhməd Tahir oğlu Babaşovun qalıqları doğulduğu Biləsuvar rayonunda dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidin qalıqları Biləsuvar rayonunun Bağbanlar kəndinin qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

