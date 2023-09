Qondarma rejimin "rəhbərləri"ndən Araik Arutyunyan, Bako Saakyan və Arkadi Qukasyan hələ də Qarabağdadır.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Hraparak” məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, onlar Xankəndi şəhərində gizlənirlər.

Həmçinin bildirilir ki, qondarma rejimin keçmiş komandanları, “deputatlar”, separatçıların indiki rəhbəri Samvel Şahramanyan və qondarma “hökumətin” bütün üzvləri də Qarabağda qalıblar.

