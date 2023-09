Tarzən Humay Qədimova şəhid olan tələbəsi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, musiqiçi tələbəsi Zəbiyulla Məmmədovun hərbi xidmətdə olarkən çəkilən fotolarını yayımlayıb.

Humay bildirib ki, İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən Zəbiyulla Məmmədov şəhid olub.

