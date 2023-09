Antiterror tədbirlərindən sonra müsadirə edilmiş hərb avadanlıqların SİYAHISI

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat barədə sentyabrın 29-u saat 10:00-a olan məlumat açıqlanıb.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən siyahını təqdim edir:

SİLAHLAR

1. Atıcı silahlar – 1151

2. Qumbaraatanlar – 84

3. Top və haubitsalar – 16

4. Minaatanlar – 39

5. Tank əleyhinə silahlar – 22

6. HHM silahları – 133

TEXNİKA

1. Zirehli texnika – 18

2. Avtomobil texnikası – 136

3. Qoşqular – 21

4. Yardımçı texnika – 5

DÖYÜŞ SURSATLARI

1. Raketlər – 984

2. Top və haubitsa mərmiləri – 2722

3. Zenit top mərmiləri – 2627

4. Minaatan mərmiləri – 6653

5. Qumbaralar – 2266

6. Əl qumbaraları – 1368

7. Patronlar – 652842

8. Digər sursatlar – 2132

CİHAZLAR

1. Optik cihazlar – 216

2. Digər cihazlar – 31

TƏCHİZAT

1. Fərdi təchizat vasitələri – 677

2. Müxtəlif silahların qurğuları – 8

3. Digər təchizat vasitələri – 2076

