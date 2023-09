“Turan Tovuz” “Neftçi”yə, “Səbail” “Sabah”a qarşı

Azərbaycan Premyer Liqasında 8-ci turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha 2 görüş baş tutacaq.



“Turan Tovuz” doğma meydanda “Neftçi”ni sınağa çəkəcək. “Səbail” isə “Sabah”la üz-üzə gələcək.

Xatırladaq ki, ilk oyun günündə “Qarabağ” “Sumqayıt”a 5 cavabsız qolla qalib gəlib. Sabah “Kəpəz” – “Qəbələ” və “Araz-Naxçıvan” – “Zirə” oyunları da baş tutacaq.



Azərbaycan Premyer Liqası

8-ci tur

30 sentyabr

“Turan Tovuz” – “Neftçi”

Hakimlər: Emin Əliyev, Müslüm Əliyev, Şirmamed Mamedov, Fərid Hacıyev

Tovuz şəhər stadionu, 16:00

“Səbail” – “Sabah”

Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Rəhman İmami, Tural Qurbanov

“ASCO Arena”, 18:00.

