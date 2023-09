Bu bürclərin eşq qapısı döyüləcək - İkinci bahar yaşayacaqlar

Həyatın hər sahəsinə təsir edə bilən astroloji proqnozlara görə, bəzi bürclər oktyabr ayında eşq tapacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, oktyabr ayının ən şanslı bürclərindən olan Tərəzidir. Bu ayda sevgilisi olan, evli olanlar sevgilərinin zirvəsini yaşayacaqlar. Tərəzilər üçün payızın ikinci ayı olduqca məhsuldar keçəcək. Hər sahədə uğur qazanmağa namizəd olan Tərəzilərin bir qədər diqqətli davranmaları da gələcək uğurlarına müsbət təsir edə bilər.

Oktyabr ayında bəxti gətirən Xərçəng uzun müddətdir gözlədiyi maddii gəliri əldə edəcək. Sevgilisindən ayrılan Xərçənglər ikinci bir şans tapa bilərlər. Əgər həyatında yeni insan axtarırlarsa bunun üçün səbr etməkdə fayda var.

Eşq həyatı axtarışında olan Qızlar bu ay ərzində istədiyi nəticəni əldə edə biləcək. Xoşbəxt bir müddətə girəcək olan Qız bürcü, uzun müddətdir arzuladığı partnyoru ilə birlikdə boş vaxt tapıb gözəl vaxt keçirəcək.

Oktyabr ayının ən şanslı bürclərindən olan Əqrəb bu ayda axtardıqları sevgini tapa bilər. Əgər subaysınızsa, evliliyə doğru addım ata bilərsiniz. Qarşı tərəfdən gözlədiyiniz cavab varsa, bu müsbət ola bilər.

Aidə / Metbuat.az

