Azərbaycan Premyer Liqasının 8-ci turunda “Kəpəz” doğma meydanda “Qəbələ”ni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qarşılaşmada yeganə qolu Bilal Auaşeriya vurub.

