"Real"ın təklifinə düşünmədən cavab verdi

Argentinalı ulduz Lautaro Martinez "Real" və "Çelsi" tərəfindən iddialı təkliflər alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təkliflərə baxmayaraq hücumçu klubdan getmək fikrində deyil. Məlumata görə, Martinez "İnter"də altıncı mövsümünü keçirir və onun klubla 2026-cı ilə qədər müqaviləsi var. Açıqlamaya görə, Lautaro Martinezə Səudiyyə Ərəbistanı klublarından da təkliflər var. Bununla belə, onun meneceri Alejandro Camanonun sözlərinə görə, hücumçu "İnter"də qalmaq üçün aldığı bütün təklifləri rədd edib.

"Lautaro "İnter"dən başqa heç nə eşitmək istəmir. Səudiyyə Ərəbistanı şirnikləndiricilərlə dolu bir bazardır və o, çoxlu təkliflər alıb. Mən ona bu imkanlardan danışanda, o, mənə "İnter, İnter" deyir. O, yalnız "İnter"ə diqqət yetirdi” - Alejandro Camano deyib.

