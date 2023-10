Ölkəmizdə səfərdə olan “Baykar” şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraktar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin (ASAN) "Bilim Bakı" mərkəzini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir çərçivəsində Səlcuq Bayraktara “ASAN Xidmət ilə səmərəli əməkdaşlığa görə Azərbaycan Respublikasının medalı" təqdim olunub.

