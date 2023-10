Qarabağda antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan daha 5 hərbçinin kimliyi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların adları Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi siyahıya əlavə olunub.

Siyahı ilə bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.