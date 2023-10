Özünü buraxdığını elan edən qondarma rejimin "Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru" Ararat Melkumyan Laçında saxlanılıb.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, general Ararat Melkumyan qondarma rejimdə bir sıra digər “vəzifələrdə” də çalışıb.

Xatırladaq ki, bundan qabaq Qarabağda törətdikləri cinayətlərə görə Ruben Vardanyan, Lyova Mnatsakanyan, David Babayan və Davit Manukyan həbs ediliblər.

