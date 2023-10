Xalq artisti Emin Ağalarov əkizləri Əli və Mikayılla İtaliyanın Milan şəhərinə yollanıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı övladları ilə görüntülərini sosial media hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

Qeyd edək ki, Eminin Əminə və Afina adlı iki qız övladı da var.

