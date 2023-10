Azərbaycan XİN Türk dünyasını təbrik etdi - FOTO

“14 il əvvəl bu gün Naxçıvan sazişi imzalandı. Bu saziş sonradan Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) əsası oldu”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

“Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günü münasibəti ilə qardaş türk dünyasını səmimi qəlbdən təbrik edirik”, - paylaşımda bildirilib.

Qeyd edək ki, Naxçıvan anlaşması 2009-cu il oktyabrın 3-də IX Türkdilli ölkələr dövlət başçılarının Zirvəsində imzalanıb. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyənin imzaladığı sənədə əsasən TDT yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.