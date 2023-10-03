KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Emre Belözoğlu bu klubun baş məşqçisi oldu

Emre Belözoğlu bu klubun baş məşqçisi oldu
14:52 3 Oktyabr 2023
124 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Tolunay Kafkasla yollarını ayıran Türkiyənin “Ankaragücü” klubunun yeni baş məşqçisi Emre Belözoğlu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan açıqlama verilib. Paytaxt klubunun sosial media hesabında "Xoş gəlmisiniz Emre Belözoğlu" başlığı ilə dərc edilən açıqlamada "Bu gün yeni baş məşqçimiz Emre Belözoğlu üçün imza mərasimi keçirilir" deyə qeyd edilib.

Qeyd edək ki, məşqçi karyerasına “Fənərbaxça”da başlayan Eme Belözoğlu 2 il “Başakşehir” klubunda çalışıb. Bu mövsümün 4-cü həftəsində “Başakşehir”dən ayrılan Emre Belözoğlu karyerasını “Ankaragücü”ndə davam etdirəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Neymarın evi görənləri heyran etdi -

Neymarın evi görənləri heyran etdi - FOTO

03 Oktyabr 2023 15:11
"Çelsi" qələbə həsrətinə son qoydu -

"Çelsi" qələbə həsrətinə son qoydu - VİDEO

03 Oktyabr 2023 12:42
"Real"dan Ardaya son şans -

"Real"dan Ardaya son şans - "Fənərbaxça" hərəkətə keçdi

03 Oktyabr 2023 12:17
Azərbaycan güləşçisi Bakıda

Azərbaycan güləşçisi Bakıda Avropa çempionu oldu

03 Oktyabr 2023 11:34
Azərbaycan idmançılarının növbəti reytinq cədvəli

Azərbaycan idmançılarının növbəti reytinq cədvəli açıqlandı

03 Oktyabr 2023 10:42
"Real" hələ meydana çıxmayan Arda üçün sərvət xərcləyib -

"Real" hələ meydana çıxmayan Arda üçün sərvət xərcləyib - MƏBLƏĞ

03 Oktyabr 2023 09:25
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanda ən çox yanğın təhlükəsi olan ərazilər

03 Oktyabr 2023 15:45

Ceyhun Bayramov Britaniya səfiri ilə bu məsələləri

03 Oktyabr 2023 15:39

Zelenski Putinin yuxusunu belə ərşə çəkdi -

03 Oktyabr 2023 15:29

Məşhur Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edildi -

03 Oktyabr 2023 15:26

Neymarın evi görənləri heyran etdi -

03 Oktyabr 2023 15:11

Azərbaycan XİN Türk dünyasını təbrik etdi -

03 Oktyabr 2023 14:56

Emre Belözoğlu bu klubun baş məşqçisi oldu

03 Oktyabr 2023 14:52

Qənirə Paşayevanı Milli Məclisdə

03 Oktyabr 2023 14:52

Emin Ağalarov əkizləri ilə İtaliyada -

03 Oktyabr 2023 14:46

DTX və DMX əməliyyat keçirdi,

03 Oktyabr 2023 14:39