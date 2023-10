Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin (DTX) əməkdaşları Qarabağda separatçıların keçmiş “prezidenti” Araik Arutyunyanı saxlayıblar.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hazırda o, Bakıya gətirilir.

