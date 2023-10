“Fransa xarici işlər naziri Katrin Kolonnanın Ermənistanda keçirdiyi görüşlərdə saxta “blokada” və “məcburi köçkün” iddiaları sülhə xidmət etmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan XİN-in sözçüsü Ayxan Hacızadə “X” sosial şəbəkə hesabında yazıb

“Onun “Fransa hər zaman Ermənistanın yanındadır” ifadəsi nəhayət ki, Fransanın vicdanlı broker və neytral vasitəçi olmaq iddiaları üstündəki bütün maskaları qaldırdı” - deyə A.Hacızadə əlavə edib.

