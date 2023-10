​Birbank Biznes-də yeni “Sürətli kredit" məhsulu istifadəyə verildi

Birbank Biznes-də yeni “Sürətli kredit” məhsulu təqdim edildi. Kiçik və orta sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan bu kredit 200 000 manatadək məbləğdə illik 12%-dən başlayan şərtlərlə təqdim olunur.



“Sürətli kredit” müraciətin ardından cəmi bir iş günü ərzində tamamilə onlayn rəsmiləşdirilir. Biznes sahibləri “Sürətli krediti”-i vaxt itirmədən zaminsiz və girovsuz əldə edə bilərlər. Ətraflı məlumat və onlayn müraciət üçün: https://kbl.az/bbpril

“Sürətli kredit” kiçik və orta sahibkarlara dəstək olmaq, bizneslərini böyütmək, onların maliyyə çətinliklərini aradan qaldırmaq üçün yaradılıb. Yeni məhsul bankdaxili davranışlara uyğunlaşdırılmış dinamik kredit təklifidir və müsbət kredit tarixçəsi olan, mütəmadi dövriyyə edən müştərilərə verilir.

Qeyd edək ki, Birbank Biznes-də sahibkarların hər gün istifadə etdiyi bir sıra məhsullar var:

Sahibkarlara vaxta qənaət etmək imkanı verən Birbank Biznes sistemi haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.business saytına keçid alın və ya 896 məlumat mərkəzinə zəng edin.

