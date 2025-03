İran xarici işlər naziri Abbas Araqçi İrəvanda Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Tərəflər ikitərəfli münasibətləri və Cənubi Qafqazdakı regional məsələləri müzakirə ediblər.

