Bir sıra ölkələrdə "X" sosial şəbəkəsinin işində fasilələr yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Downdetector” saytında məlumat verilib.

Bildirilib ki, ən çox şikayət ABŞ-dən gəlib.

Problem Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyadan olan istifadəçilər tərəfindən də yaşanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.