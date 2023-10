Rusiya Yaponiyanın Moskvadakı səfirliyinə etiraz notası göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd edilib ki, Yaponiya və NATO ölkələrinin Rusiyanın Uzaq Şərq sərhədləri yaxınlığında hərbi fəaliyyət göstərməsi yolverilməzdir.

