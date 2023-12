Ağdərə rayonunun yaradılmasının parlamentdə müzakirəyə çıxarılacağı tarix məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Azərbaycan Respublikasının Ağdərə rayonunun yaradılması haqqında” qanunu layihəsi dekabrın 5-də keçiriləcək plenar iclasın gündəliyinə daxil edilib.

Plenar iclasda həmçinin “Azərbaycan Respublikasının Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Laçın və Şuşa rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişiklik edilməsi haqqında” qanun layihəsinə baxılacaq.

