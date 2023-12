Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin professoru Yalçın Mustafa oğlu Əlizadə 83 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı onun yaxınları sosial media hesabında paylaşım edib.

Qeyd edək ki, Yalçın Əlizadə 1999-2012-ci illərdə Jurnalistika fakültəsinin dekanı olub.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.