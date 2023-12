Yeni il üçün yolkalar bu qiymətə satışa çıxarıldı - VİDEO

Yeni il yaxınlaşdıqca bayramın əsas atributu sayılan yolka ağacları və Yeni il aksesuarlarının alışına təlabat artır.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, yolkaların qiyməti isə 50 manatdan başlayır.

Oyuncaqlar, eləcə də aksesuarları qiyməti isə 4 -150 manat aralığında dəyişir.

Alıcılar isə ötən illə müqayisədə bu il qiymətlərin daha münasib olduğunu deyirlər.

Satıcılar bildirir ki, müştərilər qiymətinə görə Çin istehsalı olan yolkalara daha üstünlük verirlər.

Daha ətraflı videoda:

