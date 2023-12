"Əmanət" şəhid və qazi övladlarının fərdi inkişafına dəstək layihəsinin qurucularından olan Turan Məmmədli dünyasını dəyişib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə layihənin sosial şəbəkə hesabında bildirilib.

T.Məmmədli avtomobil qəzasında həyatını itirib.

