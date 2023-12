İsrail ordusu Suriyadan atılan raketə cavab olaraq, bu ölkənin ərazisinə artilleriya zərbələri endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusundan məlumat verilib.

“Raket siyasətə uyğun olaraq tutulmayıb və artilleriya atəşi ilə cavab verilib”, - məlumatda qeyd olunub.

Bildirilib ki, Livan ərazisindən də İsrailin İftax yaşayış məntəqəsi tank əleyhinə raketlə vurulub. Yaralılar barədə məlumat verilməyib. Ordu artilleriya atəşi ilə cavab verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.