Milli Məclisin payız sessiyası çərçivəsində növbəti iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyində üçüncü oxunuşda 2024-cü il üçün Büdcə Zərfi, “Ağdərə rayonunun yaradılması haqqında” qanun layihəsi daxil olmaqla, 22 məsələ var.



İclasda Baş nazir Əli Əsədov iştirak edir.

