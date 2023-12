Müğənni Fədayə Laçının səhhətində yenidən problem yaranıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, müğənni bu barədə instaqramda məlumat paylaşıb.

"Yaman pis xəstələnmişəm. Görsəm ölürəm, durub qaçacam. Üstünüzə sağlıq", - Fədayə Laçın qeyd edib.

