Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Aqşin Vəliyev vəzifəsindən azad edilib.

Mebuat.az bu barədə AMB-nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir.

A.Vəliyevin vəzifəsindən azad edilməsi ilə AMB baş direktorların sayı 6-ya enib. Hazırda AMB-də baş direktor vəzifələrini Ziya Zəfər oğlu Əliyev, Vüqar Ramin oğlu Əhmədov, Əli İsmayıl oğlu Əhmədov, Toğrul Nəcəfəli oğlu Əliyev, Fərid Tofiq oğlu Osmanov, Gülər Azər qızı Paşayeva icra edirlər.

