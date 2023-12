"Qızlarımız TikTok-u əxlaqsız platformaya çevirib" - Aparıcı

"TikTok qeyri-ciddi, əxlaqsızlığı təbliğ edən platformadır. Kim edib bunu? Biz, özümüzünkülər, oradakı Azərbaycan qızlarıdır da".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Rövşanə Ağasəfqızı "Tarixin bir günü" verilişində deyib. O, TikTok sosial şəbəkə platformasını tənqid edib:

"TikTok-a müğənnilər normal mahnılarını qoysa nə olar? Feybuk bu gün ən ciddi platformaya çevrilib. Nə üçün TikTok deyirik? TikToku biabırçı hala çevirən özümüzünkülərdir. Baxanda xəcalət çəkirəm: bağırırlar, bir jetona görə nələr edirlər. Hüquq mühafizə orqanları bununla ciddi məşğul olmalıdır. Bu, mənəvi terror, zorakılıqdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.