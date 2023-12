İsrail Silahlı Qüvvələrinin keçmiş Baş Qərargah rəisi və hazırkı hərbi kabinetin naziri Qadi Ayzenkotun oğlu Qəzza zolağının şimalında gedən döyüşdə həlak olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "i24 news" məlumat yayıb.

25 yaşlı baş çavuş Qal Aizenkot Qəzza zolağının şimalında gedən döyüşdə həlak olub.

Baş nazir Binyamin Netanyahu Qadi Ayzenkota və onun həyat yoldaşına başsağlığı verərək Qal Ayzenkotu cəsur döyüşçü və əsl qəhrəman adlandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.