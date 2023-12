Fazil Mustafa Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin iclasında qərar qəbul edilib.

Ülviyyə Ağayeva isə Mədəniyyət komitəsinin sədr müavini seçilib.

