İlin sonunda iki bürcü riskli günlər gözləyir

İlin son ayında iki bürc, ilk növbədə sağlamlıqla bağlı uğursuzluq və problemlərlə üzləşmə riski ilə üzləşəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Qoçun başına çətinliklər gələcək - dekabr ayı onlar üçün işdə və evdə əsəbilik və stresslə dolu olacaq.

Astroloqların fikrincə, bu bürcün nümayəndələri nevrozdan qaçmaq üçün öz sağlamlıqlarına diqqət yetirməlidirlər. Ürək-damar sisteminin problemlərinə xüsusi diqqət yetirməyiniz məsləhət görülür. 2024-cü ilə sağlam girmək üçün narahatlıqları azaltmaq və daha çox istirahət tövsiyə edilir.

Astroloqlar Buğa üçün də problemli dekabr vəd edir. Bütün çatışmazlıqları bağlamağa vaxt tapmaq istəyirlər. Bununla belə, uğur qazanmaq yolunda sağlamlıqlarını itirmək riski də var - məhz iş və istirahət rejiminə əməl edilməməsi səbəbindən bir çox Buğalar indi özünü pis hiss edir və tez-tez işdən əziyyət çəkirlər. İşlər pis bitə bilər, Xəbərdarlıq və iş və istirahət üçün vaxtın bərabər paylanması tövsiyə edilir.



