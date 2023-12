Dekabrda əsl xoşbəxtliyi tapacaq 3 BÜRC

Astroloqlar 2023-cü ilin dekabrında daha xoşbəxt olacaq üç bürcün adını açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onların həyatında hər şey istədikləri kimi olacaq.

Balıq



Balıqlar, nəhayət keçmişin yükündən qurtula biləcək və ürəklərini yeni təcrübələrə və hətta romantik münasibətlərə aça biləcəklər. Özünüz üçün tamamilə gözlənilmədən, artıq ayrılmaq istəmədiyiniz bir insanla tanış ola bilərsiniz. Bütün həyatınızı müsbət anlarla dolduracaq, bu da sizi çox xoşbəxt edəcək. Yalnız almayın, həm də verin. Sonra münasibətlərinizdə harmoniya olacaq.

Əqrəb

Əqrəblər karyeralarında irəliləyə bilərlər. Artıq dekabr ayında özünüzü inkişaf etdirməyə kömək edəcək yeni vəzifələr qoyacaqsınız. Bundan əlavə, yeni bir maaş səviyyəsinə arxalana bilərsiniz. İşiniz layiqincə qiymətləndiriləcəkdir. Həm də bir az cəsarətli olmağınız və xəyallarınızı gerçəkləşdirmək mümkün görünməsə də, onları qarşılamaqdan qorxmamağınız tövsiyə olunur.

Əkizlər

Əkizlər düşüncələrini kəskin şəkildə dəyişə bilər. Çox güman ki, həyatınızda yeni bir mərhələyə keçəcəksiniz, buna görə ixtisaslı bir psixoloqun köməyinə ehtiyacınız olacaq.

Özünüzün yeni cəhətlərini dərk etməyə və onlarla necə davranmağı öyrənməyə kömək edəcəkdir. Rahatlaşacaqsınız və hansı istiqamətə gedəcəyinizi anlayacaqsınız. Bu, həyatınızı xeyli yaxşılaşdıracaqdır.

