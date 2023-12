Türkiyə Super Liqasının hesabat turunda keçirilən “Ankaragücü” - “Rizespor” matçında xoşagəlməz hadisələr yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, final fitindən sonra Ankara təmsilçisinin prezidenti Faruk Koca meydana daxil olaraq qarşılaşmanın baş hakimi Halil Umut Melerə yumruq zərbəsi endirib. Zərbə nəticəsində ədalət təmsilçisi yerə yıxılıb və o, gözündən ciddi xəsarət alıb.

Sözügedən görüntülərini təqdim edirik:

