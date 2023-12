Bu gün neft qiymətləri artıb.

Metbuat.az “İnterfaks”a istinadən xəbər verir ki, Londonun “ICE Futures” birjasında “Brent” markalı neftin fevral fyuçerslərinin qiyməti 1 barel üçün 76,54 ABŞ dolları təşkil edib və bu da əvvəlki sessiyanın yekun qiymətindən 0,19 % çoxdur.

Nyu-York əmtəə birjasında WTI markalı neftin yanvar fyuçersləri 0,76 % bahalaşaraq 1 barel üçün 71,86 ABŞ dolları olub.

