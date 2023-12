AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli hansısa bir zonada güclü zəlzələnin baş verməsi ehtimalının olmadığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, jurnalistlərə açıqlamasında ötən gün 47 yeraltı təkanın qeydə alındığını söyləyib:

"Ancaq narahatlığa heç bir əsas yoxdur".

