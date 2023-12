Bakının mərkəzində yaşayış binasında yanğın qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın 28 May küçəsində, 23 saylı orta məktəbin yaxınlığında yerləşən yaşayış binasının mənzilində baş verib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb ediliblər.

Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.