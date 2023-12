Zeynəb Xanlarovanın yeni görüntüsünə tərif yağdı - VİDEO

Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, pərəstişkarları 87 yaşlı Xanlarovanın bu yaşında da gözəl göründüyünü yazaraq onu tərif yağışına tutublar.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl, 2 ay öncə də stilist Rəşad Əliyev sosial şəbəkə hesabında oxşar paylaşım etmişdi: “Azərbaycan musiqisinin baş tacı, SSRİ-nin Xalq artisti, dünya şöhrətli əfsanəvi müğənni Zeynəb xanım Xanlarova ilə hər görüş bir bayramdır.

Nə xoş mənə ki, dünyanın Zeynəbiyləyəm”.

