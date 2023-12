Ümummilli Lider Heydər Əliyevin yaşadığı evdən reportaj hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reportaj Azərbaycan Dövlət Televiziyasında (AzTV) yayımlanıb.

Görüntülərdə Ulu Öndərin 90-cı illərdə Naxçıvanda yaşadığı evin videosu təqdim edilib.

Daha ətraflı videomaterialda:

Qeyd edək ki, ötən gün Ümummilli Liderin anım günü idi. Heydər Əliyevin vəfat etməsindən 20 il ötüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.