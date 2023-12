"Qalatasaray"ın Avroliqadakı rəqibləri - "Qarabağ" da var

Ötən gecə UEFA Çempionlar Liqasında səfərdə "Kopenhagen"ə 1:0 hesabı ilə uduzan "Qalatasaray" yoluna Avropa Liqasında davam edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "CimBom" bu turnirdə təmsilçimiz "Qarabağ"a rəqib ola bilər.

Belə ki, "sarı-qırmızılılar" Avropa Liqasının son 32 turunda öz qrupunda ikinci yeri tutan komandalarla qarşılaşacaq.

"Qalatasaray"ın Avropa Liqasındakı mümkün rəqibləri:

"Frayburq" / "Vest Hem Yunayted"

"Marsel" / "Brayton"

"Real Betis" / "Rangers" / "Sparta Praqa"

"Sportinq Lissabon"

"Toulouse" / "Royale Union Saint-Gilloise"

"Rennes" / "Villarreal"

"Qarabağ" / "Molde"

