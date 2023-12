"Qalatasaray"ın məğlubiyyətinin əvəzini Acundan çıxdılar - FOTO

Çempionlar Liqasının A qrupunun son həftəsində "Kopenhagen"ə səfərdə 0:1 hesabı ilə məğlub olan "Qalatasaray"ın oyunu Acun Ilıcalının sahibi olduğu "Exxen" platforması ilə canlı yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı yayım zamanı texniki nasazlıqlar və görüntüdəki problemlər izləyiciləri qəzəbləndirib. Matç başlamadan yayım donmağa başlayıb və matç boyunca platforma çöküb. Sosial şəbəkələrdə reaksiyalarını göstərən istifadəçilərin əksəriyyəti abunəliklərini dayandırdıqlarını açıqlayıblar.Qeyd edək ki, Acun Ilıcalının sahibi olduğu "Exxen" rəqəmsal platformasının aylıq abunəsi 300 TL-yə yaxındır.

