Tərtər rayonu, Sarıcalı kənd orta məktəbinin Coğrafiya müəllimi, 1985-ci il təvəllüdlü Elmin Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu gün axşam saatlarında evində qəfildən ürəktutmadan dünyasını dəyişib.

E.Məmmədov 4 uşaq atası olub.

Onun atası Asif Məmmədov isə Birinci Qarabağ müharibəsi şəhididir. A.Məmmədov 1992-ci ildə şəhid olub.

Allah rəhmət eləsin!

