Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, daxil olan məlumat əsasında keçirilən əməliyyat nəticəsində 32 yaşlı E.Kərimov saxlanılıb. Onun üzərindən psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb.

E.Kərimovdan əlavə olaraq 1 avtomat, 2 qumbara və 41 ədəd patron da aşkarlanaraq götürülüb.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.