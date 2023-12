Xocavənddə və Kəlbəcərdə turizm rekreasiya zonaları yaradılacaq

"Xocavənddə 3, Kəlbəcərdə 5 ərazidə turizm rekreasiya zonası yaradılacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin Mədəni irs və regional turizm şöbəsinin müdiri Elgün Cavadov "İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizmin bərpası və inkişafı" I elmi-praktiki konfransda deyib.

O əlavə edib ki, Kəlbəcərdə yaradılacaq turizm zonası 3 min hektardan çox ərazini əhatə edəcək:

"Bu ərazilərdə turizm zonaları xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə müəyyənləşdirilib. Layihə-smeta sənədləri hazırlandıqdan sonra işlərə başlanılacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.